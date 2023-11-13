ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас под Курском

Вооруженные Силы Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата боеприпас в селе Горналь Суджанского района Курской области . Осколочные ранения получил мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт .

"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина", - написал глава региона.

Он добавил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.