В Литве объяснили потребность в танках

У Литвы сохраняется потребность в танках и тяжелом вооружении на фоне переброски в республику танковых батальонов бундесвера в состав возглавляемого Германией сводного батальона НАТО передового базирования. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

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«Без бронетехники невозможно обеспечение маневренной обороны», — заявил Рупшис.

Отмечается, что пока Литва консультируется по поводу приобретения немецких танков Leopard.