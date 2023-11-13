ЦАХАЛ обстрелял кортеж с журналистами в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, кортеж подвергся обстрелу со стороны ЦАХАЛ в городе Ярун, который находится на юге Ливана. В результате инцидента некоторые автомобили сгорели, в частности это произошло с машиной ливанского телеканала «Аль-Джадид». При этом никто из журналистов не пострадал.
Напомним, что взаимные обстрелы между ЦАХАЛ и движением «Хезболлах» идут с 8 октября вдоль демаркационной линии на юге Ливана. Они вспыхнули на фоне возобновления палестино-израильского конфликта.
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