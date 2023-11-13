$92.12+0.0698.53+0.22

ЦАХАЛ обстрелял кортеж с журналистами в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла автоколонну журналистов на юге Ливана. Об этом сообщает «РИА Новости».

ЦАХАЛ обстрелял кортеж с журналистами в Ливане
© globallookpress.com

По данным агентства, кортеж подвергся обстрелу со стороны ЦАХАЛ в городе Ярун, который находится на юге Ливана. В результате инцидента некоторые автомобили сгорели, в частности это произошло с машиной ливанского телеканала «Аль-Джадид». При этом никто из журналистов не пострадал.

Напомним, что взаимные обстрелы между ЦАХАЛ и движением «Хезболлах» идут с 8 октября вдоль демаркационной линии на юге Ливана. Они вспыхнули на фоне возобновления палестино-израильского конфликта.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости