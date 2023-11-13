ЦАХАЛ обстрелял кортеж с журналистами в Ливане

По данным агентства, кортеж подвергся обстрелу со стороны ЦАХАЛ в городе Ярун, который находится на юге Ливана. В результате инцидента некоторые автомобили сгорели, в частности это произошло с машиной ливанского телеканала «Аль-Джадид». При этом никто из журналистов не пострадал.