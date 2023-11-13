Военэксперт назвал причину закупки Финляндией израильской ПРО

Израильская система ПРО «Праща Давида» стоит дорого, около €317 млн. Поэтому вряд ли ее передадут Украине. Сомневаюсь также, что Финляндия планирует размещать у себя ядерное оружие США, так как от его применения она сама же и пострадает. Причина закупки этой системы в том, что Хельсинки должен «проставиться» после вступления в НАТО. Закупка Финляндией «Пращи Давида» — чисто экономическая сделка, которую продавил Вашингтон, чтобы поддержать Израиль, — заявил Хатылев.