СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в Газе

В ведомстве сообщили, что американская администрация в ситуации вокруг сектора Газа на фоне выражения обеспокоенности смертью более 10 тыс. палестинцев из-за ударов Армии обороны Израиля и призывах ввести гуманитарные паузы использует излюбленный приём — «фарисейству». RT на русском