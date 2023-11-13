Соединенные Штаты за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах президента Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. ТАСС
В ведомстве сообщили, что американская администрация в ситуации вокруг сектора Газа на фоне выражения обеспокоенности смертью более 10 тыс. палестинцев из-за ударов Армии обороны Израиля и призывах ввести гуманитарные паузы использует излюбленный приём — «фарисейству». RT на русском
Отмечается, что блок западных государств, который поддерживает Израиль, воспрепятствует тем, кто будет способствовать прекращению войны на Ближнем Востоке. Ura.Ru