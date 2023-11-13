Франция отправила в Армению отвергнутые Киевом бронемашины Bastion

На Украине отвергли отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion
В издании отметили, что изначально бронемашины предназначались Украине, но Киев отказался от них, посчитав из «слабо защищенными от артиллерии и противотанковых ракет».
«Предполагается, что они проследуют транзитом через грузинский порт Поти, откуда отправятся в Армению по железной дороге», — говорится в тексте.
Указывается, что в первую партию вошло 20 бронемашин.
Ранее сообщалось, что Азербайджан осудил поставку Францией Bastion Армении, назвав данные действия «обостряющими ситуацию» в регионе.
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