Словакия предложила Украине помощь при разминировании

«Наши военные имеют большой опыт в этом вопросе, мы можем передать им его. Возможно, вы уже знаете, что Словакия собирается профинансировать производство для Украины двух систем для разминирования "Божена-4", которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области», — сказал Бланар.