СМИ: срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлят

Срок размещения турецких сил в совместном российско-турецком мониторинговом центре в Азербайджане продлят еще на один год. Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники в Турции.

По данным собеседников Report, законопроект о продлении миссии, подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, направят в парламент на этой неделе. После этого документ рассмотрит Великое национальное собрание страны.

11 ноября 2020 года министры обороны РФ и Турции подписали меморандум о создании совместного центра мониторинга в Азербайджане, целью которого стал контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе.