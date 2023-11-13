США оценили общие потери ВСУ

Власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненных. News.ru
Как отмечает The Economist, «по оценкам американских чиновников, в конфликте погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения». «По мере того как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины», - говорится в материале. Ura.Ru
Авторы также обращают внимание, что в результате боевых действий и мобилизации украинская экономика задействует все больше женщин в производстве. В частности, доля женщин выросла в большинстве секторов, включая энергетику и добычу угля. Lenta.ru