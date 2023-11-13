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В МО России сообщили об уничтожении десяти украинских БПЛА в зоне спецоперации

Российские средства ПВО уничтожили за сутки десять украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В МО России сообщили об уничтожении десяти украинских БПЛА в зоне спецоперации
© РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Украинские БПЛА ликвидировали на территории ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Также сообщалось, что российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении у Загоруйковки и Тимковки.