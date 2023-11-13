США свернули часть работ по военной биологии из-за заявлений России

США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны РФ, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Российская газета
«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - подчеркнул он. ТК «Звезда»
Он отметил, что Москва достучалась до многих стран, призвав задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории. По словам начальника войск РХБЗ, на Украине было 46 биологических лабораторий, в связи с чем биологическая обстановка там сейчас непростая. Москва24