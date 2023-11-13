«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - подчеркнул он. ТК «Звезда»

Он отметил, что Москва достучалась до многих стран, призвав задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории. По словам начальника войск РХБЗ, на Украине было 46 биологических лабораторий, в связи с чем биологическая обстановка там сейчас непростая. Москва24