Россия захотела производить бронетехнику на Ближнем Востоке

Россия захотела производить оружие и военную технику на Ближнем Востоке. О готовности к совместному производству глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал агентству «Интерфакс».

«Обсуждаем совместные разработку и производство продукции на Ближнем Востоке, в том числе стрелкового оружия, бронетехники, самолетов последних поколений», — сказал он на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

В феврале глава «Рособоронэкспорта» заявил, что планы по производству российских вертолетов Ка-226Т, которое захотели развернуть в Индии, сохраняются. Он отметил, что совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited направило предложения по организации производства Ка-226Т на территории Индии в авиастроительную компанию HAL и министерство обороны страны.