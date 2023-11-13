ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские военные выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 12:55 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле посёлка Зайцево кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.