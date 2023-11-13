В Совфеде высказались о новом российском истребителе Checkmate

"Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", — написал сенатор.

О начале подготовки к производству истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate было объявлено 13 ноября. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров высказал мнение, что первый образец истребителя будет создан к 2025 году. Предполагается, что дешевая машина с одним двигателем будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме. Л