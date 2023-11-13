«Солнцепеки» ЦВО поразили украинский опорный пункт в зоне СВО
Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.
На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону позиций противника. В описании к видео сказано, что огонь ведется по украинскому опорному пункту, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.
Отстрелявшись по целям, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.
Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.