«Солнцепеки» ЦВО поразили украинский опорный пункт в зоне СВО

На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону позиций противника. В описании к видео сказано, что огонь ведется по украинскому опорному пункту, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.