JB Press: Российские "Ланцеты" сорвали контрнаступление ВСУ

Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на японское издание JB Ppress. В статье отмечается, что к непроходимым минным полям на пути к российским позициям добавились еще и дроны. У "Ланцета" два Х-образных крыла. Беспилотник предназначен для маневрирования, чтобы оставаться над противником до тех пор, пока цель не будет идентифицирована на видеомониторе, а затем пикировать и самоуничтожиться после контакта. Служба оборонной разведки Великобритании сообщает, что "Ланцет" является одним из наиболее эффективных новых российских вооружений, примененных на Украине за последний год.