JB Press: Российские "Ланцеты" сорвали контрнаступление ВСУ
Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" практически сорвали украинское контрнаступление. Дрон блокирует продвижение ВСУ.
Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на японское издание JB Ppress. В статье отмечается, что к непроходимым минным полям на пути к российским позициям добавились еще и дроны. У "Ланцета" два Х-образных крыла. Беспилотник предназначен для маневрирования, чтобы оставаться над противником до тех пор, пока цель не будет идентифицирована на видеомониторе, а затем пикировать и самоуничтожиться после контакта. Служба оборонной разведки Великобритании сообщает, что "Ланцет" является одним из наиболее эффективных новых российских вооружений, примененных на Украине за последний год.
"Ланцет", обладающий атакующим потенциалом, изменил подход российских военных к использованию этой категории оружия - только разведку. В последние месяцы дрон атаковал и выводил из строя бронетехнику и другие машины, поставляемые Украине западными странами. Он затрудняет концентрацию танков и бронетехники в одной точке. Медленное контрнаступление украинских войск получает болезненный удар со стороны "Ланцета".
В статье японского издание говорится, что беспилотные летательные аппараты заменяют пилотируемые самолеты при выполнении таких задач, как воздушная разведка и бомбардировка. Российские разведывательные беспилотники эффективно обнаруживают и атакуют украинские группы расчистки препятствий. Даже при успешном прорыве минных полей российская армия быстро восстанавливает их с помощью дистанционных систем минирования. И если российские высокоэффективные дроны получат более широкое распространение на фронте, то украинским войскам будет сложнее прорываться через минные поля и отвоевывать территорию, считает автор статьи в JB Press.