Командование «Днепра» решило перебросить войска на более выгодные позиции

Командование группировки «Днепр» приняло решение провести дислокацию войск на более выгодные позиции, находящиеся на востоке Днепра. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило Министерство обороны России.

Позже РИА Новости опубликовало информацию о том, что сообщение, вышедшее в 10:50 о перебросе войск группировки «Днепр», было аннулировано.

11 ноября стало известно, что бой, в ходе которого российские военные взяли в плен 11 солдат Вооруженных сил Украины, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым, но непростым. Один из участников сражения отметил, что в ходе боя пять украинских морпехов были взяты в плен, а еще четверо сами сдались российским военным.