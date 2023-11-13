Командование «Днепра» решило перебросить войска на более выгодные позиции
Командование группировки «Днепр» приняло решение провести дислокацию войск на более выгодные позиции, находящиеся на востоке Днепра. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило Министерство обороны России.
Позже РИА Новости опубликовало информацию о том, что сообщение, вышедшее в 10:50 о перебросе войск группировки «Днепр», было аннулировано.
11 ноября стало известно, что бой, в ходе которого российские военные взяли в плен 11 солдат Вооруженных сил Украины, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым, но непростым. Один из участников сражения отметил, что в ходе боя пять украинских морпехов были взяты в плен, а еще четверо сами сдались российским военным.
Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что свыше 12 миллионов тонн радиоактивных отходов могут попасть в реку Днепр и грунтовые воды из-за ненадлежащего хранения на Украине. Она подчеркнула, что подобная ситуация может произойти из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ.