Стало известно о проблемах с системами ПВО у США

США столкнулись с проблемой обеспечения системами противоракетной обороны (ПВО) регионов мира. Об этом стало известно из публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что американским военным не хватает систем перехвата самолетов, ракет и беспилотников, чтобы «противостоять множеству вызовов национальной безопасности США», создаваемых стратегической конкуренцией с Китаем, конфликтом на Украине и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

По словам члена Палаты представителей республиканца Дуга Ламборна, неспособность США обеспечить противовоздушную оборону в нескольких регионах вызывает беспокойство. Он призвал увеличить финансирование для производства большего числа зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Газета обратила внимание, что перемещение военного персонала и ЗРК Patriot на Ближний Восток из-за конфликта Израиля и ХАМАС угрожает сделать остальные регионы мира более уязвимыми для крылатых и баллистических ракет и других угроз, особенно в Тихом океане.