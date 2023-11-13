Командование группировки «Днепр» решило перебросить войска к востоку от Днепра
Командование группировки «Днепр» оценило текущую ситуацию и приняло решение перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Позднее агентство аннулировало сообщения о перегруппировке войск.
Перегруппировка позволит высвободить часть сил, которые будут использоваться для наступления на других направлениях, передаёт РИА Новости.
Командующий Объединённой группировкой российских войск согласился с доводами военных и приказал начать передислокацию войск.