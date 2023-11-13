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Пленные морпехи ВСУ призвали украинцев сложить оружие

Пленные украинские морские пехотинцы призвали украинских солдат сложить оружие.

«Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам», - заявили морпехи ВСУ.

Обращение было записано от имени матросов по фамилиям Басурман, Макаров, Никифоров, Аликсейчук, Махалюк, Брагалин, Зорин, Соловил.

Матросы подчеркнули, что в российском плену с ними обращаются хорошо, кормят, а также не бьют.

Ранее пленный украинец со свастикой на шее рассказал о своем уголовном прошлом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.