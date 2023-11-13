Пленные морпехи ВСУ призвали украинцев сложить оружие
Пленные украинские морские пехотинцы призвали украинских солдат сложить оружие.
«Призываем своих сослуживцев сложить оружие и разойтись по домам», - заявили морпехи ВСУ.
Обращение было записано от имени матросов по фамилиям Басурман, Макаров, Никифоров, Аликсейчук, Махалюк, Брагалин, Зорин, Соловил.
Матросы подчеркнули, что в российском плену с ними обращаются хорошо, кормят, а также не бьют.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.