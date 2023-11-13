Западные страны не желают отправлять киевскому режиму свои современные танки и предлагают более простые альтернативы. RT на русском
Как пишет Forbes, cитуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе и недалеко от Работино подтвердила, что ВСУ потерпели провал. Российская газета
По данным издания, сейчас и в Европе не хотят предоставлять ВСУ свою современную технику, поскольку ту неизменно ждет уничтожение от руки российских войск. В качестве альтернативы страны Европейского союза планируют отправлять Киеву отремонтированные советские танки. Газета.Ru