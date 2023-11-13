Гладков опроверг данные о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

Информация о том, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться группа украинских диверсантов, не соответствует действительности, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Lenta.ru
«Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация», — заявил Гладков на совещании, трансляция которого организована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Парламентская газета
Опубликованное в Сети видео с автомобилем диверсантов ранее вызвало сомнения у местных жителей. На кадрах был виден горящий УАЗ, который стоял посреди елового леса. По словам жителей округа, в Шебекинском районе нет таких лесов. Авторы фейковой видеозаписи остаются неизвестными. News.ru