Гладков опроверг данные о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

Информация о том, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться группа украинских диверсантов, не соответствует действительности, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Lenta.ru

«Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация», — заявил Гладков на совещании, трансляция которого организована на его странице в соцсети «ВКонтакте». Парламентская газета