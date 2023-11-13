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ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных

В Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.

ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных
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Об этом говорится в сводке российского ведомства.

«На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «МСТА-Б», — отметили в министерстве.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по складу боеприпасов украинской армии в Киевской области.