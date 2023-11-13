В январе Япония запустит ракету со спутником-разведчиком

Япония запустит свою 48-ю ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником 11 января 2024 года. Об этом сообщает NHK.

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По данным NHK, запустить ракету планируется из Космического центра Танегасима в префектуре Кагосима. Спутник, который ракета доставит на орбиту, способен «сфотографировать любое место на Земле». Япония намерена использовать аппарат для «понимания перемещений ракетных комплексов Северной Кореи», подчеркивает агентство.

NHK отмечает, что этот запуск может стать одним из последних для ракеты H-2A. В будущем ее планируется заменить ракетой-носителем H3.