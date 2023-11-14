«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57

«Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — передает слова «Ростеха» РИА Новости.