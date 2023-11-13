"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атака БПЛА на базу США в Сирии

"Исламское сопротивление Ирака" заявило, что атаковало военную базу США "Грин-Вилладж" в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли удар по американской оккупационной базе в "Грин-Вилладж" в глубине Сирии с помощью беспилотника", - говорится в сообщении.

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США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта. В последнее время по ним наносятся ракетные удары, их также атакуют беспилотники. Ночью сообщалось, что по американской базе на месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии был нанесен ракетный удар. Кроме того, беспилотники атаковали военную базу США в сирийском "Аш-Шаддади".