Российские подразделения сорвали попытки ротации ВСУ на Времевском направлении

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации пресекли несколько попыток ВСУ осуществить ротацию на Времевском направлении. Такой информацией поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов .

По словам Рогова, на Времевском направлении за 24 часа было уничтожено не менее 50 украинских военнослужащих, а также семь единиц техники, предназначенной для проведения ротации, передаёт ТАСС.