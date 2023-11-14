Российские подразделения сорвали попытки ротации ВСУ на Времевском направлении
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации пресекли несколько попыток ВСУ осуществить ротацию на Времевском направлении. Такой информацией поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, на Времевском направлении за 24 часа было уничтожено не менее 50 украинских военнослужащих, а также семь единиц техники, предназначенной для проведения ротации, передаёт ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» высказал мнение, что конфликт на Украине следует завершить по «вьетнамскому» сценарию — полным освобождением страны от вторжения Запада.