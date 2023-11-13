Мобилизация: последние новости на сегодня 13 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Партия гуманитарного груза из Якутии доставлена военнослужащим ВВО в зону СВО

Гуманитарную помощь для солдат Восточного военного округа (ВВО) из Якутии передали представители Нерюнгринского района в зону ведения боевых действий на Украине, передает Министерство обороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, в состав груза входят продукты питания, теплые вещи дополнительная экипировка и снаряжение, маскировочные сети, приборы ночного видения, квадрокоптеры.

«Благодарю глав районов и всех работников опорного пункта за помощь нашим бойцам! Вместе победим!», — сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В МО заявили, что 3,9 тыс. военнослужащих войск РХБЗ получили награды за время СВО

Государственные и ведомственные награды за время проведения специальной военной операции получили 3,9 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, две бригады получили почетное наименование «гвардейская», четыре офицера удостоились высшего звания «Герой Российской Федерации».

«Государственными и ведомственными наградами награждены 3,9 тыс. военнослужащих, среди них 310 кавалеров ордена Мужества, четыре из которых удостоены этой высокой награды дважды», — пишет издание.

Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО

Бойцы 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ отправились в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, передает ТАСС.