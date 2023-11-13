Спецоперация на Украине 13 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 ноября 2023 года.

Первомайск в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины, предположительно, обстреляли окраины города Первомайск в ЛНР, применив две дальнобойные ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы города Сергея Колягина.

В результате атаки складские помещения получили повреждения. Жертв среди мирного населения нет.

ВС РФ поразили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ в Константиновке

Российские войска уничтожили склад горючего у Константиновки в Николаевской области и поразили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины у Антоновки в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточняет, что за сутки ВС РФ удалось поразить военную технику и живую силу противника в 132 районах.

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных

Войска РФ за минувшие сутки поразили на Краснолиманском и Донецком направлениях 460 военных Вооруженных сил Украины, а также самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу М119. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.