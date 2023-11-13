Экипажи "Солнцепеков" ЦВО поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" нанесли огневое поражение опорному пункту, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

"Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Выполнив залп 220-мм термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени, перевел боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что для противодействия диверсионным действиям противника тяжелые огнеметные системы прикрываются группой охранения, сопровождающей машину во время выполнения боевых задач.

Как отметили в Минобороны, специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, полный залп занимает шесть секунд. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.