В России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate
В России началась подготовка к старту производства первых моделей легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех» накануне выставки Dubai Airshow-2023.
Проект был представлен еще в 2021 году, однако на основе проведенной работы в него был внесен ряд изменений, что увеличило сроки первого вылета. В итоге удалось скорректировать стоимость проекта и некоторые технические решения самолета. На сегодняшний день конструкторские документы уже направлены на завод-изготовитель, передает РИА Новости.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией «Сухой», которая входит в «Ростеха».
Его основные особенности — незаметность, небольшая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».
Масса полезной нагрузки истребителя более семи тонн. Он может уничтожать до шести целей единовременно. Скорость составляет 1,8 Маха, а боевой радиус — 3000 километров. Установочную партию боевых машин планируют изготовить в 2026 году.
В августе 2022 года сообщалось, что Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители пятого поколения Checkmate, но и производить их совместно с другими странами. Тогда отмечалось, что серийное производство истребителя должно начаться в 2027 году.