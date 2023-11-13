В России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate

В России началась подготовка к старту производства первых моделей легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех» накануне выставки Dubai Airshow-2023.

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Проект был представлен еще в 2021 году, однако на основе проведенной работы в него был внесен ряд изменений, что увеличило сроки первого вылета. В итоге удалось скорректировать стоимость проекта и некоторые технические решения самолета. На сегодняшний день конструкторские документы уже направлены на завод-изготовитель, передает РИА Новости.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией «Сухой», которая входит в «Ростеха».

Его основные особенности — незаметность, небольшая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».

Масса полезной нагрузки истребителя более семи тонн. Он может уничтожать до шести целей единовременно. Скорость составляет 1,8 Маха, а боевой радиус — 3000 километров. Установочную партию боевых машин планируют изготовить в 2026 году.