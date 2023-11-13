Al-Mayadeen: американские военные погибли при ударе по базе США в Сирии

Американские военные погибли в результате удара по базе на нефтяном месторождении «Конико» на востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник.

«Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе «Конико» на востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Количество погибших солдат не уточняется.