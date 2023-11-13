На Украине рассказали о решении отправить ВСУ в наступление без оружия

По его словам, политик принял решение отправить войска в бой без оружия на фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине. «Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — считает эксперт.