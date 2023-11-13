Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

Работников оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и ветеранов поздравил с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

Он подчеркнул, что военные войск РХБЗ успешно выполняют свои задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Шойгу выразил мнение, что решительность, высокий профессионализм и отчаянная смелость сегодня стали неизменными чертами военнослужащих РХБЗ, они самоотверженно и с достойным уважения мужеством выполняют свой воинский долг. Министр обороны РФ уверен, что войска и дальше будут служить на благо России и прибавят ей «славных ратных традиций».