В Газе заявили, что Израиль ударил по родильному отделению больницы «Аш-Шифа»

Правительство сектора Газа обвинило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ударе по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа». В результате этой атаки два недоношенных ребенка погибли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства сектора Газа, опубликованное в Facebook (запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В заявлении перечислен ущерб, который ракетная атака нанесла больничному комплексу «Аш-Шифа». Правительство сектора Газа утверждает, что израильская сторона разрушила часть отделения интенсивной терапии, нанесла удар по кардиологическому отделению, последнему этажу хирургического корпуса и родильному дому, а также обстреляла одну из кислородных линий.

Также сообщается, что в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в результате обстрела погибли два недоношенных ребенка, пациент, которому требовалась интенсивная терапия, а также пятеро раненых, им медицинские бригады не смогли вовремя оказать помощь из-за экстренного закрытия операционных.