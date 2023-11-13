В Газе заявили, что Израиль ударил по родильному отделению больницы «Аш-Шифа»
Правительство сектора Газа обвинило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ударе по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа». В результате этой атаки два недоношенных ребенка погибли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства сектора Газа, опубликованное в Facebook (запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В заявлении перечислен ущерб, который ракетная атака нанесла больничному комплексу «Аш-Шифа». Правительство сектора Газа утверждает, что израильская сторона разрушила часть отделения интенсивной терапии, нанесла удар по кардиологическому отделению, последнему этажу хирургического корпуса и родильному дому, а также обстреляла одну из кислородных линий.
Также сообщается, что в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в результате обстрела погибли два недоношенных ребенка, пациент, которому требовалась интенсивная терапия, а также пятеро раненых, им медицинские бригады не смогли вовремя оказать помощь из-за экстренного закрытия операционных.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что связь с больницей Аш-Шифа потеряна. Она полностью отключена от электроснабжения, а войска Израиля в этой области ведут обстрел.