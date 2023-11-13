Минобороны Израиля назвало две задачи в секторе Газа

Израиль вернет заложников из Газы силой или через соглашение, заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с родственниками похищенных.

Он уточнил, что израильская сторона готова к любому решению для возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, будь то силовые действия или достижение соглашения путем переговоров. «Во время этой войны у всего оборонного ведомства есть две задачи: победить палестинское радикальное движение ХАМАС и вернуть заложников», — назвал глава ведомства основные цели Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Галант отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. По его словам, боевые действия будут идти как минимум до тех пор, пока все заложники не будут освобождены.