Генерал ВСУ посоветовал Киеву поучиться военному делу у России

Украинский генерал Сергей Кривонос посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) поучиться военному делу у ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

По словам Кривоноса, российские военные устроили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации (СВО), и ВСУ не могут преодолеть эту линию обороны, так как она грамотно сконструирована. Поэтому, добавил генерал, украинскому руководству стоит поучиться военному делу у российских специалистов.

"Мы видим, что дает правильное оборудование местности фортификациями на примере российских укрепрайонов на запорожском направлении", - резюмировал Кривонос.