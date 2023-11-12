Российские снайперы получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor

Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских дальнобойных винтовок Raptor. Это оружие было разработано специально для тяжелых снайперов, участвующих в военной спецоперации.

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Дальнобойные винтовки Raptor отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал представитель оружейной компании Ярослав Табольский, винтовки поставляются бойцам безвозмездно. Их получают тяжелые снайперы.

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Это элита снайперского дела. Бойцы, которые умеют поражать цели на дальних и сверхдальних дистанциях.

Как рассказывают сами снайперы, имеющие опыт эксплуатации этой винтовки, комплекс Raptor дает полную гарантию того, что на расстоянии до 1800 метров он обязательно поражает цель. Бойцы отмечают, что эта винтовка сравнима с лучшими западными образцами, которые признаны среди снайперов в качестве лидеров.

Сами производители подчеркивают, что такие винтовки должны попадать в руки только высококвалифицированным специалистам, чтобы они смогли полностью раскрыть свой потенциал.

По словам Табольского, стоит Raptor очень недешево. В компанию обращаются многие люди, которые готовы оплатить стоимость оружия и передать его бойцам лично.

По его словам, сейчас в зоне СВО у тяжелых снайперов находится более 300 винтовок Raptor.

"Наше оружие успешно используется во многих подразделениях в зоне СВО. И несмотря на значительное количество поставленных образцов и активный опыт эксплуатации, мы не получили ни одной рекламации", - подчеркнул Табольский.

По его словам, компания имеет постоянную обратную связь с теми людьми, которые используют винтовки. Учитываются все пожелания от снайперов, находящихся в зоне СВО, и прежде всего это касается комплектации стрелковых комплексов новыми дополнительными приборами и аксессуарами.

Винтовка BespokeGun Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 м.

Ее масса без дополнительных приспособлений - 7,1 кг. Кучность стрельбы не выходит за 0,3 угловые минуты. Это означает, что опытный стрелок способен буквально дважды попасть в одну точку. Основной калибр винтовки - .338 Lapua Magnum (8,670 мм). Масса пули 16,2-19,4 грамма, а начальная скорость в районе 900 м/с.

Так достигается убойная сила, способная эффективно поражать цель на дальних дистанциях.

По словам производителей, винтовка обладает рядом уникальных характеристик. Первое - это кучность и точность, которая полностью отвечает современным стандартам на всей дистанции дальнего выстрела. Это позволяет максимально использовать весь потенциал используемого калибра. Второе - стабильная работа на протяжении всего ресурса оружия и возможность попадания в цель с первого выстрела - отсутствие так называемого холодного отрыва.