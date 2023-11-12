Американские военные погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

Пять американских военных летчиков погибли в авиакатастрофе во время дозаправки самолета над Средиземным морем, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Европейского командования США (USEUCOM).

Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 ноября, в восточной части Средиземного моря.

В пресс-службе пояснили, что самолет участвовал в учениях. При дозаправке произошла нештатная ситуация.

«Все пять человек, находившиеся на борту, погибли», — уточнили в USEUCOM.

Командование не раскрыло подробности о воздушном судне и членах экипажа.

Эксперты предположили, что произошло крушение топливозаправщика, воздушного танкера, о чем говорит количество погибших. Вместе с тем, заметили они, сложно сказать, что конкретно послужило причиной катастрофы.