В США высказались о новой фазе конфликта на Украине

Новый этап противостояния на Украине окажется крайне опасным для Киева, предположили обозреватели Джеймс Марсон и Дэниел Майклс в статье для The Wall Street Journal.

Высокопоставленные украинские чиновники признают в частных разговорах, что длительный конфликт с высокой долей вероятности будет успешным для России, так как Москва «перевела экономику на военные рельсы», отметили эксперты.

Аналитики уточнили, что на российских промышленных площадках производится большое количество ударных дронов, ракет и танков. Кроме того, у России есть запасы оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ полностью зависят от поставок Запада.