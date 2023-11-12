Представитель ВСУ рассказал о тактике против РФ в плохую погоду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены использовать ненастную погоду в борьбе с Россией. Дожди ограничат использование авиации со стороны ВС РФ, а также замедлят передвижение техники. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных украинских войск Владимир Фитьо.

«Все погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. <…> Технике двигаться будет труднее», — подчеркнул Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Его слова передает украинский телеканал ТСН.

Глава пресс-службы заявил, что в связи с похолоданием ВСУ сменят тактику и будут перебивать пути российского снабжения. Он заявил, что ВСУ намерены «выморозить» русских.