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Военные эксперты раскритиковали ВСУ за неумение пользоваться техникой

ВСУ могли бы завершить конфликт за пару недель, если бы грамотно использовали предоставленную в рамках помощи со стороны США и их союзников технику, рассказали западные военные эксперты в интервью британской газете The Telegraph.

ВСУ обвинили в неумении пользоваться западной техникой
© globallookpress.com

Аналитики пояснили, что Запад поставил Киеву большое количество БМП, БТР, а также основных боевых танков. Кроме того, лучшие инструктора обучали будущих танкистов на базах по всей Европе.

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По мнению экспертов, операция должна была пройти успешно, быстро, молниеносно. На самом же деле, несмотря на все усилия Вашингтона и Брюсселя, ВСУ не смогли преодолеть оборону ВС РФ, украинцам максимально удалось продвинуться на ряде участков только на 10-15 км.

«Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — подчеркнул один из военных экспертов.

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс сообщил ранее, что украинская армия допустила ошибки при использовании западных танков Leopard, в результате чего потеряла переданную ей бронетехнику и не достигла успехов на фронте.

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