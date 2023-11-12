ВСУ обвинили в неумении пользоваться западной техникой

ВСУ могли бы завершить конфликт за пару недель, если бы грамотно использовали предоставленную в рамках помощи со стороны США и их союзников технику, рассказали западные военные эксперты в интервью британской газете The Telegraph.

Аналитики пояснили, что Запад поставил Киеву большое количество БМП, БТР, а также основных боевых танков. Кроме того, лучшие инструктора обучали будущих танкистов на базах по всей Европе.

По мнению экспертов, операция должна была пройти успешно, быстро, молниеносно. На самом же деле, несмотря на все усилия Вашингтона и Брюсселя, ВСУ не смогли преодолеть оборону ВС РФ, украинцам максимально удалось продвинуться на ряде участков только на 10-15 км.

«Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — подчеркнул один из военных экспертов.