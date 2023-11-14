В ХАМАС заявили о готовности отпустить 100 заложников

Член политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом пишет ТАСС.

Пл его словам, список заложников представил Израиль. В ХАМАС ответили посредникам, что им известно о местонахождении только 50 из них и им нужен режим прекращения огня, чтобы найти остальных.

Ранее Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС как военной организованной структуры на севере сектора Газа. В израильской армии добавили, что оперативная боеспособность батальонов группировки серьезно нарушена.