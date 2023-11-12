Журналист Bild описал распределение сил в Авдеевке

«Украинцы борются изо всех сил, но вряд ли смогут выиграть битву на истощение [на авдеевском направлении]», — написал обозреватель издания Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X (Twitter). По его словам, у Украины мало шанс на победу даже в том случае, если жертв среди российской стороны будет раз в десять больше, чем у ВСУ.