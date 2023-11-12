В Турции прокомментировали сообщения о поставках оружия из Сирии

В сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики говорится, что группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру, передает РИА «Новости».