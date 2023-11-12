Военные Вооруженных сил Украины жалуются на то, что у бойцов существует нехватка боеприпасов и живой силы, в результате на передовые позиции отправляются экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal.

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«У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников», — уточнил солдат 47-й механизированной бригады ВСУ.

В материале отображена оценка постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Дугласа Льюта, считающего, что не существует «серебряной пули». По его словам, очень быстро повлиять на ситуацию в зоне боевых действий Киев не сможет. Эксперт подчеркнул, что обстановка на Украине является «патовой».