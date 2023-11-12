Назван главный недостаток проданной Финляндии системы ПРО «Праща Давида»

Но всем здравомыслящим людям ясно, что этого не произойдет, если Финляндия сама решит не нападать. Однако, если и нападет, никакая «Праща Давида» ее не спасет. Я считаю, что у нас самая совершенная в мире противовоздушная оборона. Также мы изготавливаем совершенно новые высокоэффективные типы вооружения, — заявил военный эксперт.