Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 12 ноября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки противника в районе населенного пункта Загоруйковка (Харьковская область). Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, артсистему М777.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ. Потери противника составили свыше 200 наемников, солдат и офицеров.

Донецкое и Южно-Донецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. ВСУ утратили до 250-ти военнослужащих, САУ «Krab», гаубицы М119 и Д-20, три орудия Д-30, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское (ДНР). Противник потерял свыше 80 военнослужащих, две БМП, одну М777.

Запорожское и Херсонское направления

На этих направлениях противник утратил в общей сложности до 115 наемников, солдат и офицеров, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б».

Удары в 132-х районах

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.

Расчеты ПВО и операторы противодронных устройств сбили 42 беспилотных летательных аппарата.

Итоги с начала СВО