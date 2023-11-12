Сводка Минобороны 12 ноября: главное
Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 12 ноября — в материале «Рамблера».
Купянское и Краснолиманское направление
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки противника в районе населенного пункта Загоруйковка (Харьковская область). Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, артсистему М777.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ. Потери противника составили свыше 200 наемников, солдат и офицеров.
Донецкое и Южно-Донецкое направление
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. ВСУ утратили до 250-ти военнослужащих, САУ «Krab», гаубицы М119 и Д-20, три орудия Д-30, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское (ДНР). Противник потерял свыше 80 военнослужащих, две БМП, одну М777.
Запорожское и Херсонское направления
На этих направлениях противник утратил в общей сложности до 115 наемников, солдат и офицеров, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б».
Удары в 132-х районах
Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах.
Расчеты ПВО и операторы противодронных устройств сбили 42 беспилотных летательных аппарата.
Итоги с начала СВО
В общей сложности за период с 22 февраля 2022 года по 12 ноября 2023 года уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.