На краснолиманском направлении российские военные отразили несколько атак, в том числе атаку 12-й бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что всего на краснолиманском направлении отразили четыре атаки. Их, помимо бригады «Азов», предприняли штурмовые группы 24-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнослужащие 15-го полка нацгвардии.

ВСУ предприняли попытку атаки в районе Червоной Дибровы и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Противник за сутки потерял до 150-ти бойцов ВСУ и один автомобиль.