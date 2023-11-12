Эрдоган предложил провести конференцию по денуклеаризации региона и мирную конференцию по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошедшем саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств выступил с рядом инициатив. Как передает газета Hurriyet, он предложил странам Ближнего Востока провести конференцию по вопросам денуклеаризации, а также мирную конференцию по Газе.

"Мы предлагаем провести региональную конференцию по денуклеаризации в связи с появившимися данными о ядерном оружии у Израиля", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Эр-Рияда. По словам президента Турции, "вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним".

Одновременно прозвучало предложение организовать мирную конференцию по Газе. "Нет лучшей базы для установления мира, кроме подобной конференции, в которой примут участие игроки региона, включая воюющие стороны. Мы будем стараться организовать это. У нас есть для этого силы и возможности", - отметил Эрдоган.

Он также затронул тему реформы ООН. По его мнению, структура организации несправедлива и должна быть изменена. "Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН", - отметил турецкий лидер.